فيديو | والدة شهيد مصري تروي كيف بُلغت بخبر ترشيحها للحج ضمن ضيوف خادم الحرمين

(أنحاء) – متابعات :-
حكت والدة شهيد مصري تؤدي فريضة الحج هذا العام ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة، عن كيفية استقبالها خبر ترشيحها لبعثة الحج، لافتةً إلى أنها كانت تُمني نفسها بالحج حينما عرفت أن برنامج ضيوف خادم الحرمين سيشمل أسر الشهداء في مصر.
وأشارت، وهي تقاوم دموعها في حديثها مع قناة “الإخبارية”، إلى أنها تلقت مكالمة عند الساعة الثانية صباحاً، تبشرها بأن اسمها قد فاز في قرعة الحج الخاصة ببرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين.
وبيّنت والدة الشهيد أن ابنها كان يعمل ضابطاً في الشرطة، واستشهد خلال أداء واجبه في مهمة تستهدف القبض على إرهابيين، وأصيب برصاصة في عنقه قُتل على إثرها في نفس اللحظة، لافتةً إلى أنه كان يتمنى الشهادة وكان من رواد المساجد محافظاً على الصلاة، فحقق الله له ما تمنى.
فيديو| والدة شهيد مصري لـ #الإخبارية: برنامج #خادم_الحرمين حقق أمنيتي وخبر ترشيحي لـ #الحج أتى ليلا. #الحج_رسالة_سلام #السعودية_ترحب_بالعالم pic.twitter.com/AdsgrmMxE8
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) August 31, 2017