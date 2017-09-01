1 سبتمبر 2017 مـ / موافق 11 ذو الحجة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو وصور | خادم الحرمين يستقبل الشيخ عبدالله آل ثاني

بتاريخ أنحاء الوطن ،فيديو

(أنحاء) – متابعات :-

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم (الجمعة)، بالقصر الملكي بمشعر منى، الشيخ عبدالله آل ثاني.

جاء ذلك خلال استقبال الملك سلمان للأمراء ومفتي عام المملكة والمشايخ وكبار المدعوين من دول مجلس التعاون الخليجي وقادة القطاعات العسكرية.

وظهر الشيخ عبدالله آل ثاني جالسا خلال حفل الاستقبال بين مفتي عام المملكة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ والأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة.

يشار إلى أن الشيخ عبدالله بن علي بن عبد الله آل ثاني أحد كبار الأسرة الحاكمة في قطر، ولعب دور الوسيط لتسهيل دخول الحجاج القطريين إلى المملكة في ظل الأزمة القائمة بين قطر من جهة والمملكة والإمارات والبحرين ومصر من جهة أخرى.

https://twitter.com/_/status/903676491430580228

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