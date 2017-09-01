1 سبتمبر 2017 مـ / موافق 11 ذو الحجة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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خالد البلطان يشكر الملك وولي العهد على تعزيته في وفاة أخيه

بتاريخ مجتمع

(أنحاء) – متابعات : ــ

رفع رجل الأعمال خالد بن عمر البلطان، باسمه هو وإخوانه وأبناء أخيه الفقيد “عبدالله” وأفراد أسرته؛ أسمى آيات الشكر والعرفان إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، على تعزيتهما له في وفاة أخيه.

وفيما قال إن هذه المبادرة كان لها أبلغ الأثر في تخفيف مصابهم في الفقيد، داعيًا المولى -عز وجل- أن يحفظ خادم الحرمين، وولي العهد، وأن يجعلهما ذخرًا وسندًا، ويمدهما بنصره إنه سميع الدعاء.

كما تقدم بالشكر والعرفان إلى كل من واساه في فقيد الأسرة الغالي، وخص بالشكر أصحاب السمو الأمراء، وأصحاب الفضيلة والمعالي والسعادة والمحبين والأصدقاء، سائلًا الله العلي القدير أن يجزيهم خير الجزاء، وألا يريهم مكروهًا في عزيز لديهم، وأن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

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