1 سبتمبر 2017 مـ / موافق 11 ذو الحجة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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حجاج قطر يعبرون عن شكرهم لخادم الحرمين الشريفين على التسهيلات المقدمة لهم

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – متابعات :-

أعرب الحجاج القطريون ضيوف خادم الحرمين لحج هذا العام، عن شكرهم للملك سلمان وحكومة المملكة على حسن الاستقبال والتسهيلات والخدمات المتكاملة في مخيماتهم.

وقال الحاج القطري عبدالله بن صالح المري: “وجدنا استقبالا وحفاوة بالغة بالمملكة، وجميع الأجهزة الأمنية قدمت لنا التعاون الكبير، وكانت الخدمات على أعلى مستوى”.

وأكد الحاج القطري الشاب عبدالعزيز بن سعيد المهري أن هذه الحجة هي الرابعة بالنسبة له، مرجعا سهولة الحج هذه المرة إلى الضيافة العالية المستوى التي وجدها ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين، وفقا لـ”عكاظ”.

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