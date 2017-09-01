1 سبتمبر 2017 مـ / موافق 11 ذو الحجة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»حاج مصري يعيد حقيبة بها مجوهرات وأموال لحاجة من نيجيريا
﻿

حاج مصري يعيد حقيبة بها مجوهرات وأموال لحاجة من نيجيريا

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – متابعات :-

قام حاج مصري تابع لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة، بتسليم حقيبة ثمينة عثر عليها في مشعر مزدلفة لإدارة البرنامج تمهيدا للتواصل مع صاحبها.

وأوضح الحاج المصري، ويُدعى “لطفي محمد عبدالكريم” وهو من أسر شهداء الشرطة المصرية، أنه أثناء تجميعه للحصى وقعت عيناه على حقيبة ملقاة على الأرض لا يوجد بجوارها أحد.

وأبان أنه فور فتحه للحقيبة وجد بها ذهبا ومبلغا من المال، إضافة إلى إثبات هوية صاحب الحقيبة، وهي حاجة نيجيرية، مشيرا إلى أنه قام بتسليم الحقيبة لإدارة برنامج خادم الحرمين الشريفين لإيصالها لصاحبة الحقيبة.

من جهته، أشاد الدكتور أحمد جيلان عضو اللجنة الشرعية والعلمية في الأمانة العامة لضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين والمستشار بوزارة الشؤون الإسلامية بموقف الحاج المصري الذي يجسد الوفاء والأمانة عندما وجد الحاج لُقطة داخل حدود الحرم وقام بتسليمها للجهات المسؤولة.

وأضاف: “بعد عثوره على اللقطة وهي مليئة بالمجوهرات والمبلغ المالي حفظها وأستطاع أن يسلمها لإدارة برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين من جمهورية مصر، والإدارة بدورها سوف تقوم بإيصالها للجهات المسؤولة لإيصالها للحاجة النيجيرية”.

قد ترغب أيضًا بقراءة

إضافة تعليق