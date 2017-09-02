1 سبتمبر 2017 مـ / موافق 11 ذو الحجة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“الداخلية”: إعادة نصف مليون حاجّ غير نظامي.. وتبصيم 17 ألف مخالف

بتاريخ أنحاء الوطن ،فيديو

(أنحاء) – متابعات :-

كشف قائد التوعية والإعلام بالأمن العام، العقيد سامح الشويرخ، عن ضبط 121 مكتبا وهميا للحج، وإحالتهم إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

وأوضح في مؤتمر صحفي عقده في مشعر منى مساء اليوم الجمعة، أن قوات الحج تمكنت من ضبط 575.227 شخصا مخالفا لأنظمة الحج، وتمت إعادتهم من عند مداخل مكة المكرمة.

وأضاف أنه تمت إعادة 251.372 مركبة مخالفة لأنظمة الحج، مشيرا إلى أنه تم القبض على 17 ألفا و362 مخالفا، وتم تبصيمهم لبدء اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

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