2 سبتمبر 2017 مـ / موافق 11 ذو الحجة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“سلطان المري” يكشف تفاصيل “فيديو” استقبال ولي العهد.. ويؤكد: ليس لدينا ما نخفيه والإعلام القطري كاذب

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) –  متابعات :-

كشف الشيخ سلطان بن فيصل بن لاهوم بن شريم المري تفاصيل الفيديو الذي تم تداوله مؤخراً، والذي صُوِّر خلال استقبال الأمير محمد بن سلمان.

وأوضح الشيخ سلطان المري أنه بعد طلب مشايخ قبيلة المرة الذهاب لولي العهد، واستقباله لهم بالديوان الملكي بجدة؛ قام بتسجيل مقطع لكلام والده أمير الفوج الشيخ فيصل بن شريم، وعمه شيخ شمل قبيلة المرة بالخليج طالب بن شريم، وبعد استئذانهما واستئذان من ظهرت صورهم بالمقطع أرسل المقطع لمجموعة من الإعلاميين لنشره وذلك اعتزازًا بما قالوه في اللقاء.

وأكد الشيخ المري أن محاولة بعض وسائل الإعلام القطرية الزعم بأن الاستقبال جرى بمكان خاص غير صحيح، مشيراً إلى أن الاجتماع كان في الديوان الملكي بجدة وبمجلس عام كان فيه مجموعة كبيرة من مشايخ قبيلة المرة، ولم يظهر إلا جزء بسيط منهم للأسف بالتسجيل”.

واستهجن مزاعم الإعلام القطري بأن النشر كان تسريبًا من دون علم وموافقة الشيخين طالب وفيصل والمشايخ الذين ظهروا في التصوير، مؤكدًا أن جميع مشايخ وأعيان القبيلة يعلمون أنه من قام بالتصوير، مشدداً على أن من يروج هذا الكلام يتبنى عادات غير عربية بأن يقول الواحد في المجلس بالسر غير ما يقوله بالعلن.

وشدد على أن ما نشرته بعض وسائل الإعلام القطري بخصوص الاستقبال من مزاعم كاذبة؛ مؤكداً أنه أمر مستفز لقبيلة المرة كافة ومشايخها، لافتاً إلى أن هذا النظام الكذب وتشويه قبائل قطر من أجل ضرب المكون الاجتماعي القبلي لصالح الأقلية ذات الأصول الإيرانية والأعجمية والمجنسين”.

وأوضح سلطان بن شريم أن ما قاله أحد الصحفيين من أفراد قبيلة المرة بخصوص الاستقبال من أكاذيب؛ هي محل استهجان مشايخ وأعيان القبيلة، وأن الشخص المذكور معروف بين قبيلته بالكذب والادعاء وأنه لا يمثل إلا نفسه.

وختم حديثه بقوله: “كافة مشايخ قبيلة المرة قالوا لسمو ولي العهد: إنهم يتمنون أن يكونوا بالصف الأول لإرجاع قطر للشرعية بعد أن قامت سلطة قطر بإحضار قوات احتلال أجنبية لقمع الشعب القطري بكافة مكوناته، غير أن ولي العهد لم يوافق للأسف الشديد”، حسب صحيفة “سبق”.

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