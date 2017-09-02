أنت تتصفح:الرئيسية»أنحاء الوطن»“سلطان المري” يكشف تفاصيل “فيديو” استقبال ولي العهد.. ويؤكد: ليس لدينا ما نخفيه والإعلام القطري كاذب
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