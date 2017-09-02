2 سبتمبر 2017 مـ / موافق 11 ذو الحجة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | مطاردة خروف هرب من صاحبه بمساعدة دورية أمنية في الرياض

بتاريخ شبكات اجتماعية ،فيديو

(أنحاء) – متابعات :-

وثق مقطع فيديو مطاردة عدة مركبات من بينها دورية أمنية لخروف، لمسافات طويلة، دون أن يتمكنوا من الإمساك به، فيما بيّن بعض متداولي الفيديو أن الواقعة حدثت في مدينة الرياض.

وأظهر المقطع هروب الخروف وجريه بسرعة عالية في فضاء خال من النطاق العمراني، رغم محاولة عدة مركبات حصاره للإيقاع به، من بينها دورية أمنية.

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