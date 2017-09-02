أنت تتصفح:الرئيسية»أنحاء العالم»حرق أكثر من 2600 منزل للروهينجا المسلمين خلال أسبوع وفرار 58 ألفاً منهم لبنجلاديش
قد ترغب أيضًا بقراءة
-
70% من متشددي أوروبا يعيشون في بريطانيا...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات : ــ حذر الرجل الأول المسؤول عن مكافحة الإرهاب في الاتحاد الأوروبي، جيل دي كيرشوف،
-
الأزمة الاقتصادية تجبر قطر على بيع بنك لوكسمب...بتاريخ
(أنحاء) – وكالات :- يوما بعد يوم تتفاقم الأزمة الاقتصادية في قطر في ظل المقاطعة العربية لـ”تنظيم الحمدين”،
-
دراسة: منح كل أمريكي ألف دولار شهريا دون مقاب...بتاريخ
(أنحاء) – وكالات :- كشفت دراسة حديثة أن منح كل أمريكي ألف دولار شهريا سوف ينتج عنه نمو
-
أكبر كنيسة في تكساس تغلق أبوابها أمام متضرري ...بتاريخ
(أنحاء) – وكالات :- واجهت أكبر كنيسة في ولاية تكساس الأمريكية، انتقادات لاذعة بعد أن أغلقت أبوابها في