2 سبتمبر 2017 مـ / موافق 11 ذو الحجة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»اللواء التركي: موسم الحج خالٍ من أي شعارات سياسية.. وهذا النجاح رسالة لمن يقللون من جهود المملكة
﻿

اللواء التركي: موسم الحج خالٍ من أي شعارات سياسية.. وهذا النجاح رسالة لمن يقللون من جهود المملكة

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – متابعات :-

أكد المتحدث الأمني بوزارة الداخلية، اللواء منصور التركي، أن خطط موسم حج هذا العام تسير بنجاح حتى الآن، مشيراً إلى أنه لم تُسجل أية حالات أمنية أو صحية تعكِّر صفو الحج أو أية مخالفات يمكن الإشارة إليها.

وقال في مؤتمر صحفي عُقد بمقر الأمن العام بمشعر منى أمس الجمعة، أن هذا النجاح يعد رسالة وشهادة واضحة لمن يحاولون التقليل من الجهود التي تقدمها المملكة لحجاج بيت الله الحرام.

وأوضح أن موسم حج هذا العام خال من أي شعارات سياسية وما يتصل بذلك، مشيراً إلى أن حجاج بيت الله الحرام كانوا منصرفين لأداء مناسكهم ولم نلمس منهم أنهم أتوا للتعبير عن مواقف سياسية وخلافه.

قد ترغب أيضًا بقراءة

إضافة تعليق