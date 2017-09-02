صور | برنامج ضيوف خادم الحرمين يجمع شقيقين فلسطينين في منى بعد فراق 15 سنة

(أنحاء) – متابعات :-
تجمع شتات أسرة فلسطينية في أحد مخيمات الحجاج بمشعر منى أمس الجمعة، بعد التقاء حاجة فلسطينية من ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة بالصدفة مع شقيقها، لينتهي غياب طال لمدة 15 سنة، بسبب واقع الاحتلال وهجرة الأخ إلى استراليا.
وقالت الحاجة الفلسطينية “بشرى”، إنها كانت حريصة ألا تنسى ذكرياتها مع أخيها، ولم تتوقع أن تلتقي به في أول أيام عيد الأضحى المبارك، وفي أطهر البقاع، حيث أراد الله لهما أن يجتمع شملهما.
من جانبه، قال “سمير” شقيق “بشرى”، إنه كاد أن يصل إلى مرحلة اليأس من أن يرى أخته، فالفضل لله ثم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أن هيأ لهما فرصة الحج.
وأشار إلى أنه لم يكن هناك أي تنسيق بينه وبين أخته على آداء مناسك الحج، غير أنه عرف أن أخته في منى قبل ساعتين من لقائها، فبدأ في البحث عنها في مخيمات برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة.