2 سبتمبر 2017 مـ / موافق 11 ذو الحجة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | نائب أمير مكة يتجول في المشاعر المقدسة لتفقد أحوال الحجاج

بتاريخ شبكات اجتماعية ،فيديو

(أنحاء) – متابعات :-

أظهر مقطع فيديو نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير عبدالله بن بندر، وهو يتجول بنفسه في المشاعر المقدسة لتفقد أحوال حجاج بيت الله الحرام والاطلاع على شؤونهم.

ووجه مصور المقطع الذي يرجح أنه مواطن الشكر لنائب أمير العاصمة المقدسة، ورد عليه الأمير بالشكر سائلاً الله أن ينجح حج هذا العام، وأن يتقبل دعاء الجميع، ويرجح أن يكون الفيديو قد صور أثناء وجود الأمير بمزدلفة، حيث كان يرتدي ملابس الإحرام.

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