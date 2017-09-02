أنت تتصفح:الرئيسية»شبكات اجتماعية»فيديو | نائب أمير مكة يتجول في المشاعر المقدسة لتفقد أحوال الحجاج
قد ترغب أيضًا بقراءة
-
فيديو | مشهد مؤثر.. لحظة عودة طفلة لأهلها بعد...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- أظهر مقطع فيديو رد فعل طفلة كانت قد تاهت عن ذويها في المشاعر المقدسة،
-
-
فيديو | مطاردة خروف هرب من صاحبه بمساعدة دوري...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- وثق مقطع فيديو مطاردة عدة مركبات من بينها دورية أمنية لخروف، لمسافات طويلة، دون
-
“الداخلية”: إعادة نصف مليون حاجّ غير نظامي.. ...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- كشف قائد التوعية والإعلام بالأمن العام، العقيد سامح الشويرخ، عن ضبط 121 مكتبا وهميا