2 سبتمبر 2017 مـ / موافق 11 ذو الحجة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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مارفيك يضم سعيد المولد لقائمة “الأخضر” استعدادا لمواجهة اليابان

بتاريخ رياضة

(أنحاء) – متابعات :-

استدعى الهولندي بيرت فان مارفيك، المدير الفني لمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، اللاعب سعيد المولد، للانضمام إلى معسكر المنتخب المقام حاليا بمدينة جدة.

ويستعد “الأخضر” لملاقاة ضيفه الياباني، الثلاثاء المقبل في الجولة العاشرة الأخيرة بتصفيات آسيا المؤهلة لمونديال روسيا 2018، على ملعب الجوهرة المشعة.

وسقط “الأخضر” في فخ الهزيمة، الثلاثاء الماضي، أمام منتخب الإمارات بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جرت ضمن منافسات الجولة التاسعة بالتصفيات.

ويحتل منتخبنا الوطني المركز الثاني في ترتيب المجموعة الثانية برصيد 16 نقطة بالتساو مع أستراليا، وبفارق 4 نقاط عن اليابان المتصدر.

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