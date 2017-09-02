2 سبتمبر 2017 مـ / موافق 11 ذو الحجة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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النقل: تباشر تنظيف طرقات مشعري عرفة ومزدلفة

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – متابعات :-

باشرت فرق الصيانة التابعة لوزارة النقل من اليوم الأول من أيام عيد الاضحى المبارك، أعمال تنظيف الطرق داخل مشعري عرفات ومزدلفة بعد مغادرة الحجاج ، حيث جرى نشر المعدات الآلية والكوادر البشرية على مختلف الطرق التي تشرف عليها الوزارة .

وأوضح وكيل الطرق بوزارة النقل المهندس ماجد العرقوبي، أن الوزارة ومنذ الساعات الأولى لمغادرة الحجيج مشعري عرفات ومزدلفة ،نشرت أكثر من ٣٠ معدة و ٤٠ عاملاً ،وقسمت العمل في جميع المنطقة وعلى فترتين صباحية ومسائية لتنظيف الطرق وإزالة المخلفات كافة .

وقال إن الوزارة جهزت في موقعها بمشعر عرفات استعدادا لموسم الحج ٩٥ معدة و ١٥٠ من الكوادر البشرية من مهندسين وعمال كانت على أهبة الاستعداد لمواجهة أي طاري – لا سمح الله – .

وأشار إلى أنه تم بفضل الله تنفيذ خطة الوزارة يوم عرفه بكل كفاءة ولم تسجل ولله الحمد أي ملاحظات سواء فيما يتعلق بحركة نقل الحجاج أو بمستوى الطرق .

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