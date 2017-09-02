2 سبتمبر 2017 مـ / موافق 11 ذو الحجة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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هيئة النقل: حركة قطار المشاعر سارت بكفاءة عالية في نقل الحجاج بين المشاعر

بتاريخ أنحاء الوطن

مكة المكرمة – واس :-

أوضح معالي رئيس هيئة النقل العام الدكتور رميح بن محمد الرميح، أن حركة النقل في قطار المشاعر سارت -بفضل الله- بصورة متميزة وبكفاءة عالية لتنقل الحجيج بين المشاعر المقدسة لإتمام مناسكهم.

وأكد في تصريح صحفي نجاح خطة النقل لموسم حج 1438هـ في الجانب السككي، مشيراً إلى أن دور هيئة النقل العام يرتكز على متابعة الحركة وكفاءة التشغيل .

وقال : حركة قطار المشاعر تسير بكفاءة تشغيلية ممتازة،ويقف على مراقبتها مختصو هيئة النقل العام عن القطاع السِككي في المنطقة المركزية لمراقبة حركة القطارات وتسهيل مهمة نقل الحجيج .

وأثنى رئيس هيئة النقل العام، على جهود الجهات الأمنية المشاركة في تنظيم الحشود، وخص منها قوات أمن المنشآت المتواجدة على مدار الساعة في مرافق قطار المشاعر المقدسة لتنظيم هذه الحشود المليونية من ضيوف الرحمن، الذين يفخر ويتشرف الجميع بخدمتهم.

من جهته أوضح نائب رئيس هيئة النقل العام للقطاع السِككي المهندس محمد فهد الشبرمي، أن قطار المشاعر المقدسة وفق خطة حج هذا العام 1438 هـ، أسهم في انسيابية حركة الحجاج خلال رحلتهم الإيمانية على امتداد المشاعر المقدسة إذ يمتد القطار بطول 20 كيلو متراً وتستقبل الركاب تسع محطات موزعة في مشعر “منى ،عرفات ، ويقلهم 16 قطارًا، يبلغ طول الواحد منه 300 متراً، وكل قطار مكون من 12 عربة.

وبين الشبرمي أن الكفاءة الاستيعابية لقطار المشاعر هي من الأعلى عالميا حيث يبلغ عدد بوابات الدخول والخروج في القطار 60 بوابة، صممت بطريقة ذكية بحيث تحتوي كل عربة على 5 بوابات، الأمر الذي يصل بالسعة القصوى للقطار الواحد إلى حوالي 3000 حاج، بينما تبلغ الطاقة الاستيعابية لقطار المشاعر بشكل عام 72 ألف راكب في الاتجاه الواحد في الساعة الواحدة.

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