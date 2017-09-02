موبايلي تحقق نموًّا في حركة البيانات بيوم العيد يفوق 121% مقارنةً بالعام الماضي في منى

أنت تتصفح:الرئيسية»الشركات»موبايلي تحقق نموًّا في حركة البيانات بيوم العيد يفوق 121% مقارنةً بالعام الماضي في منى
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