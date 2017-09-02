2 سبتمبر 2017 مـ / موافق 11 ذو الحجة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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موبايلي تحقق نموًّا في حركة البيانات بيوم العيد يفوق 121% مقارنةً بالعام الماضي في منى

بتاريخ الشركات

(أنحاء) – الشيماء عبدالعزيز : ــ

حققت شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) نموًا في حركة البيانات في منى خلال يوم العيد وصل إلى 121% مقارنةً بالعام الماضي ووصلت نسبة تناقل البيانات خلال موسم الحج للشركة لنسبةٍ تفوق 97% وحجم تناقل البيانات في المشاعر المقدسة لموسم الحج وصل إلى 133 تيرابايت لشبكة موبايلي الخاصة بالأجهزة المتنقلة، وتأتي تلك الإنجازات المُحققة  بفضل الله ثم بتنفيذ خطط الشركة بالتشرف في خدمة ضيوف الرحمن والتوسعة في تغطية الجيل الرابع التي شملت مواقع المشاعر المقدسة والتي عملت عليها لإنجاح مشاركتها في موسم هذا ، كما سجلت الشركة زيادةً ملحوظةً في استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في منطقة المشاعر المقدسة بمؤشرٍ يوميٍّ وصل إلى 162% في كل يومٍ من أيام موسم الحج الحالي، مما يعكس ثقة الحجاج في بنية موبايلي التحتية وعلامتها التجارية.

من جهته هنّأ الرئيس التنفيذي لشركة موبايلي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان وصاحب السمو الملكي رئيس لجنة الحج الأمير خالد الفيصل وكافة الجهات الحكومية والخاصة على نجاح موسم حج هذا العام وأكد قائلا “تُعتبر فترة الحج فترة موسمٍ استثنائيٍّ قدمت فيه موبايلي أفضل تقنياتها واستعدت لذلك منذ انتهاء الموسم السابق، إذ يُعد الحج من أكبر التجمعات التي تشهد وجود الملايين من المستخدمين للشبكة في وقت واحد، لذا فقد عملت الشركة على رفع الطاقة الاستيعابية للبيانات عن طريق  تقنية الجيل الرابع في منطقة المشاعر بهدف تحسين خدمات البيانات ويأتي ذلك لضمان الاستمرارية، كما أن تقنيات موبايلي ذات مقاييس عالية حسب تصنيفاتٍ عالمية لمراكز بياناتها.

وأضاف الرئيس التنفيذي “إن ما يشرفنا أن كنا أحد الجهات الخاصة المتضامنة مع الجهات الحكومية في إنجاح موسم الحج، والذي أسأل فيه المولى عز وجل قبول صالح أعمال الحجاج والعاملين على خدمتهم”

كما قدم شكره لوزير الاتصالات وتقنية المعلومات على جهود الوزارة المبذولة وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ومتابعة الجهات لأعمال شركات الاتصالات بشكلٍ مستمر وعلى دعمهما لكافة الشركات وتلبية احتياجاتها.

يذكر أن موبايلي كانت قد أعلنت عن خطة متكاملة تشمل كافة الجوانب التشغيلية لموسم الحج الحالي، والتي استهدفت من خلالها من تطوير بنيتها التحتية التي دعمت من وجودها الدائم بجوار الحجاج وذلك عبر فروع رئيسية ونقاط بيع منتشرة في المشاعر المقدسة والمنافذ البرية والجوية والبحرية والمواقيت والتي يبلغ عددها أكثر من 430 نقطة بيع، كما تشارك موبايلي للعام الثامن على التوالي برعايتها الاستراتيجية للحملة الإعلامية المتعلقة بتوعية الحجاج.

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