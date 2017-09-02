“مدني العاصمة المقدسة” يُشيد بخطط “السعودية للكهرباء” في السلامة الكهربائية بموسم الحج

(أنحاء) – مكة المكرمة : ــ
أشاد العميد علي بن خضران المنتشري، مدير إدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدّسة، بالبرامج والحملات التوعوية الخاصة بالسلامة الكهربائية التي تنفذها الشركة السعودية للكهرباء في المشاعر المقدسة، ضمن خطتها التشغيلية الكهربائية لموسم حج 1438هـ، مؤكداً أن الجهود التي يبذلها المختصون لتوعية ضيوف الرحمن من حجاج بيت الله الحرام أسهمت في تقديم خدمة كهربائية أمنة وموثوقة في المخيمات بمشعري منى وعرفات.
ونوه العميد المنتشري بالتنسيق والتعاون الكامل بين إدارة الدفاع المدني في العاصمة المقدسة والشركة السعودية للكهرباء، لا سيما وأن هذا التنسيق والتعاون أسفر عن نتائج إيجابية، والحد بشكل كبير من أية مخاطر ناتجة عن سوء استخدام الخدمة الكهربائية في المخيمات من قبل بعض الحجيج.
في المقابل، أثنى المهندس محمد بن مصطفى الشهري، مدير إدارة الأمن الصناعي بالمنطقة الغربية في الشركة السعودية للكهرباء، على روح المبادرة والتعاون من قبل إدارة الدفاع المدني في العاصمة المقدسة، مؤكداً على الدور البارز والخبرة الكبيرة في مجال السلامة التي يتمتع بها المختصون في الدفاع المدني، وكذلك دورهم في تقديم كافة الخدمات والتسهيلات للفرق الفنية بالشركة السعودية للكهرباء للقيام بعملها على أكمل وجه في جميع المواقع بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة، تحت شعار “نعمل بإتقان من أجل ضيوف الرحمن”.
يُذكر أن الشركة السعودية للكهرباء نفذت مرحلتين توعيتين للسلامة الكهربائية مع بدء موسم حج 1438هـ، حيث شملت المرحلة الأولى حملة توعوية للمسؤولين والعاملين بالمخيمات، وإجراء الكشف على المعدات والأجهزة والوصلات الكهربائية، واختبار جودتها، وذلك قبل وصول ضيوف الرحمن إلى مشعري منى وعرفات، بينما شملت المرحلة الثانية جولات توعوية للحجيج أنفسهم في المخيمات مع بداية يوم التروية، وتوزيع كتيبات عن “السلامة الكهربائية” عليهم بـأربعة لغات هي العربية والإنجليزية والأوردو ولغة التقالو.