2 سبتمبر 2017 مـ / موافق 11 ذو الحجة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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المملكة تدين وتستنكر بشدة الهجوم الانتحاري على محطة للكهرباء بالعراق

بتاريخ أنحاء الوطن

جدة – واس : ــ

عبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للهجوم الانتحاري على محطة للكهرباء في مدينة سامراء بالعراق.

وجدد المصدر وقوف المملكة وتضامنها مع جمهورية العراق الشقيقة ضد الإرهاب والتطرف، مقدما العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولجمهورية العراق حكومة وشعبا، والتمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.

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