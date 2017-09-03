أنت تتصفح:الرئيسية»الشركات»السعودية للكهرباء: سُعداء بنجاح الخطة التشغيلية الكهربائية للحج.. وفخورون بجهود (1500) مهندس وفني بالمشاعر المقدسة
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