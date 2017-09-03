5 سبتمبر 2017 مـ / موافق 14 ذو الحجة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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السعودية للكهرباء: سُعداء بنجاح الخطة التشغيلية الكهربائية للحج.. وفخورون بجهود (1500) مهندس وفني بالمشاعر المقدسة

بتاريخ الشركات

(أنحاء) – ناصر الحسن : ــ

عبر المهندس عبدالمعين بن حسن الشيخ رئيس القطاع الغربي في الشركة السعودية للكهرباء المشرف العام على خطة الحج، عن سعادته بنجاح الشركة في توفير الخدمة الكهربائية الموثوقة اللازمة لراحة ضيوف الرحمن في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة، وفقاً لأعلى معايير الأمن والسلامة العالمية؛ مشدداً على أن هذا النجاح، وتلك النتائج، لم تكن لتتحقق لولا عون الله وتوفيقه، والدعم والمساندة اللامحدودة من لدُن حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، حفظهما الله، وجهود أكثر من (1500) خبير ومهندس وفني من كوادر الشركة طيلة أيام حج 1438هـ.

وأوضح المهندس الشيخ أن النجاح تمثل ، ولله الحمد، في استقرار المنظومة الكهربائية، وعدم حدوث أي قصور في الخدمة بجميع المواقع التي تواجد فيها ضيوف الرحمن على مدار الساعة، مما أتاح لهم أداء نسكهم براحة وطمأنينة، كما هو مخطط له، مؤكداً أن المشاريع الجديدة التي تم تنفيذها هذا العام في قطاعات التوليد والنقل والتوزيع بمكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة، والتي تجاوزت (4250) مليون ريال ساهمت بشكل مباشر في دعم موثوقية الخدمة وراحة ضيوف الرحمن.

وقدم المهندس عبدالمعين الشيخ خالص الشكر والتقدير لجميع منسوبي الشركة السعودية للكهرباء من مهندسين وفنيين وإداريين على الجهود الطيبة التي بذلوها ويبذلونها لخدمة ضيوف الرحمن في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة وكافة مناطق المملكة.

وختم رئيس القطاع الغربي في الشركة السعودية للكهرباء المشرف العام على خطة الحج لعام 1438 هـ، تصريحاته، موضحاً أن الأحمال الكهربائية لحج هذا العام بلغت في مشعر عرفات يوم الوقفة (70) ميجاوات. كما سُجل أقصى حمل كهربـائي في مشعـر منى يوم التروية 8 ذي الحجة 1438هـ ، حيث بلغ (252) ميجاوات، فيما بلغ الحمل الأقصى في مكة المكرمة (4626) ميجاوات.

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تعليق واحد

  1. متابع بتاريخ

    استشهد اثنان من جنودنا بصعق كهربائي في المشاعر بسبب خطأ من الشركة وانتم تلمعون وتزايدون على ماذا؟

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