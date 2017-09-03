3 سبتمبر 2017 مـ / موافق 12 ذو الحجة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»فيديو | مظاهرة في برشلونة ضد تمويل قطر للإرهاب
﻿

فيديو | مظاهرة في برشلونة ضد تمويل قطر للإرهاب

بتاريخ أنحاء العالم ،فيديو

(أنحاء) – متابعات : ــ

شهدت مدينة برشلونة اليوم الأحد، مظاهرة للتنديد بدعم وتمويل دولة قطر للإرهاب، وطالب المتظاهرون بمحاكمة أمير قطر تميم بن حمد ووالده حمد بن خليفة آل ثاني.

وندد متظاهرون بدعم قطر للإرهاب الذي طال إسبانيا عبر هجمات شهدتها منطقة لاس رامبلاس السياحية، وأسفرت عن مقتل 13 شخصاً على الأقل وإصابة أكثر من 100 آخرين.

وأظهرت لقطات فيديو نشرتها قناة “سكاي نيوز” المتظاهرين يرددون شعارات تطالب بمحاكمة أمير قطر وتندد بدعم قطر للإرهاب.

واختار المتظاهرون وهم من جنسيات أوروبية متنوعة، التظاهر في موقع الحادث الإرهابي الذي شهدته كاتالونيا، والذي قاده إمام متطرف تابع لدولة قطر.

قد ترغب أيضًا بقراءة

إضافة تعليق