فيديو | مظاهرة في برشلونة ضد تمويل قطر للإرهاب

(أنحاء) – متابعات : ــ
شهدت مدينة برشلونة اليوم الأحد، مظاهرة للتنديد بدعم وتمويل دولة قطر للإرهاب، وطالب المتظاهرون بمحاكمة أمير قطر تميم بن حمد ووالده حمد بن خليفة آل ثاني.
وندد متظاهرون بدعم قطر للإرهاب الذي طال إسبانيا عبر هجمات شهدتها منطقة لاس رامبلاس السياحية، وأسفرت عن مقتل 13 شخصاً على الأقل وإصابة أكثر من 100 آخرين.
وأظهرت لقطات فيديو نشرتها قناة “سكاي نيوز” المتظاهرين يرددون شعارات تطالب بمحاكمة أمير قطر وتندد بدعم قطر للإرهاب.
واختار المتظاهرون وهم من جنسيات أوروبية متنوعة، التظاهر في موقع الحادث الإرهابي الذي شهدته كاتالونيا، والذي قاده إمام متطرف تابع لدولة قطر.
مظاهرات في برشلونة ضد تمويل قطر للإرهاب https://t.co/68BVNRJ9q7
— سكاي نيوز عربية (@skynewsarabia) September 3, 2017
مظاهرة في برشلونة ضد تمويل قطر للإرهاب https://t.co/EtqXAGnBhd
— سكاي نيوز عربية (@skynewsarabia) September 3, 2017