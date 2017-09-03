بالأرقام .. المملكة تنجح مجددًا في استضافة ضيوف الرحمن

(أنحاء) – تقرير : أنس القاسم – تصوير : سعود المسيهيج : ــ
تشهد الأرقام وبكل إعتزاز بأن المملكة نجحت نجاحا ساحقا باستضافة ضيوف الرحمن وتقديم جميع الإمكانيات اللازمة والتكاتف من جميع الأفراد الذين حرصوا ليل نهار على تقديم الصورة الحقيقية لضيوف بيت الله الحرام وتقديم الوجه الحقيقي الذي يعبر عن الحب والعطاء وبذل الجهد والمال والإمكانيات والطاقات البشرية التي تخدم ضيوفَ الرحمنِ في المشاعر المقدسة ومكَّة المكرمة والمدينة المنورة.
وبلغ عدد حجاج هذا العام 2.350 مليون حاج منهم 1.750 مليون حاج من 168 جنسية قدموا من خارج المملكة، ومع ارتفاع عدد الحجاج بنسبة 20% هذا العام مقارنة بالعام الماضي إلا أن المملكة أثبتت قدرتها على التنظيم الدقيق الذي شهده موسم هذا العام بفضل الخدمات والمجهودات الكبيرة التي قدمتها للحجيج منذ وصولهم إلى أراضيها، وخلال أدائهم المناسك التي أدوها بسهولة ويسر وأمان بفضل التنسيق المحكم بين مختلف الأجهزة المختصة التي سهرت أعينها ولا تزال حتى عودة الحجاج إلى ديارهم سالمين.
في حج هذا العام أكثر من ربع مليون، أو لنقل 300 ألف، من أبناء المملكة منهم قرابة 52 ألفًا فقط يمثلون 22 جهة حكومية ويعملون على مدار 24 ساعة في خط إنتاج نهايته توفير أقصى رعاية وإكرام لضيوف الرحمن.
هذا النجاح ليس حكرا على أي وزارة أو منظمة أو مؤسسة، النجاح بفضل الله ورحمته والتكاتف والجهود من كافة الأطياف ومن كل المؤسسات الرسمية والشعبية، والجمعيات الخيرية وجمعية الكشافة السعودية والفريق التطوعي والصحف والقنوات والوزارات والمنضمات والدور الإعلامي بلا شك في غاية الأهمية الكل سعى إلى الظهور بالوجه الحقيقي الذي تستحق المملكة الظهور فيه والكل شارك وجاء من كافة مناطق المملكة، فهم جميعاً لبوا النداء لخدمة حجاج بيت الله الحرام وقدموا الوجه الحقيقي والصورة الحقيقة التي ظهرت أمام ضيوف الرحمن وأمام العالم بشكل عام وإدارة الحشود والسيطرة على ملايين من البشر ينطلقون في موعد واحد ومكان واحد إلى اتجاه واحد.
كما تصدرت هاشتاقات “#مبروك_نجاح_الحج” و #السعودية_ترحب_بالعالم، قائمة الأكثر تداولا بموقع التواصل الاجتماعى “تويتر” في هذا الأسبوع، وأكد المغردون من خلال الهاشتاقات على أن نجاح الحج هو توفيق من الله عز وجل والمجهودات الكبيرة التي قدمتها المملكة للحجيج الذي حمل من الدلالات ما يغني عن التوسع في الحديث عن ذلك، هذا بالإضافة لجهود موازية رائعة مثل حملة “الحج عبادة وسلوك حضاري” في موسمها العاشر، وحملة “الحج رسالة سلام” والحملة الوطنية الإعلامية لتوعية ضيوف الرحمن، وغيرها الكثير في هذا الجانب.