3 سبتمبر 2017 مـ / موافق 12 ذو الحجة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | الفيصل ردًا على إعلامية من وكالة الأنباء الفرنسية: “ليس هناك سياحة دينية .. فمكة للعبادة”

بتاريخ أنحاء الوطن ،فيديو

(أنحاء) – متابعات : ــ

أكد أمير منطقة مكة المكرمة، ورئيس لجنة الحج المركزية، الأمير خالد الفيصل، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأحد، الموافق ثاني أيام التشريق، أن المملكة العربية السعودية تطور إجراءاتها الأمنية والخدمية كل عام لخدمة الحجاج، مشيرًا إلى أن خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، يشرف شخصيًا على إنجاح موسم الحج.

كما أكد على أهمية دور الإعلاميين في تغطية موسم الحج، قائلًا: “أرجو من الإعلاميين نقل رسالة الحجاج وهي رسالة السلام”، مشيدًا بأن الإعلاميين أصبحوا اليوم يأتون لتغطية مشاعر الحج، وهم لديهم معلومات كثيرة عن الحج”.

وفي سؤال من إعلامية بوكالة الإنباء الفرنسية حول مخططات المملكة، للسياحة الدينية، نفي “الفيصل” تلك الفكرة بداخل المملكة، قائلًا: “ليس هناك سياحة دينية؛ فمكة للعبادة وليست للسياحة، والحج عبادة وكل من يأتي هنا يأتي ليؤدي فروض إسلامية”.

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