أنت تتصفح:الرئيسية»أنحاء الوطن»فيديو | الفيصل ردًا على إعلامية من وكالة الأنباء الفرنسية: “ليس هناك سياحة دينية .. فمكة للعبادة”
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