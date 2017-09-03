في مشهد يعكس أروع معاني الإنسانية.. رجل أمن يُصلح حذاء حاج أعياه التعب | صور

(أنحاء) – متابعات : ــ
في مشهد يعكس أروع معاني الإنسانية، وثقت العدسات مشهداً إنسانياً لأحد رجال الأمن بمشعر منى وهو يقوم بإصلاح حذاء حاج أعياه التعب، فيما قدم الحاج شكره لرجل الأمن داعياً له أن يجزيه الله خير الجزاء .
ولم يُخفِ عظم المسؤولية، وتعدد المهام لدى رجال الأمن في موسم الحج، تغليب الجانب الإنساني، والرحمة، والعطف، لضيوف الرحمن، حيث تتجلى في صور متعددة في كل مكان من مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، حسب “الجزيرة”.
ويتعامل رجال الأمن بكافة المشاعر من كافة القطاعات الأمنية المشاركة بمهمة حج هذا العام بكل رحابة صدر واستشعار للمسؤولية الملقاة على عاتقهم، وسط حرص منهم على المحافظة على أمن ضيوف الرحمن، وتقديم الصور المشرفة لما تبذله الدولة من أجل رعاية ضيوف الرحمن لتيسير أدائهم لمناسك حجهم، وابتغاء الأجر والثواب من الله عز وجل.