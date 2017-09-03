3 سبتمبر 2017 مـ / موافق 12 ذو الحجة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | لص غبي ينتظر الشرطة لإنقاذه من حادث غريب

بتاريخ فيديو ،هنا و هناك

(أنحاء) – متابعات : ــ

حاول لص جريء سرقة متجر في مدينة بوتيان ب‍مقاطعة فوجيان الصينية، لكنه فشل عندما حشرت ساقه في باب.

وأظهرت لقطات كاميرات المراقبة السارق يندفع للدخول إلى المتجر عندما خرج صاحبه من المكان، لكن باب المرأب بدأ في الإغلاق، وحشرت ساقه، حيث حاول اللص لبضع دقائق تحرير نفسه دون جدوى.

في نهاية المطاف، استسلم السارق وانتظر حتى الصباح لوصول الشرطة وإنقاذه.

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