أنت تتصفح:الرئيسية»أنحاء الوطن»ولي العهد يوجه بصرف 5 آلاف ريال “أضحية العيد” لأسر شهداء الحد الجنوبي والمصابين بعجز كلي
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