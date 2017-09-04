3 سبتمبر 2017 مـ / موافق 13 ذو الحجة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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ولي العهد يوجه بصرف 5 آلاف ريال “أضحية العيد” لأسر شهداء الحد الجنوبي والمصابين بعجز كلي

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – متابعات : ــ

وجه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بصرف معونة مالية قدرها خمسة آلاف ريال تمثل أضحية عيد الأضحى المبارك والحقيبة المدرسية، لجميع أسر شهداء القوات المسلحة في الحد الجنوبي، والمصابين بعجز كلي.

وأوضح مساعد مدير إدارة الشهداء والمحاربين القدماء بالإدارة العامة لشؤون المتقاعدين للقوات المسلحة المقدم عبدالله بن عبدالرحمن الناصر، بحسب “عكاظ” أن الإدارة نفذت التوجيه على الفور بصرف المعونة المالية للمستفيدين.

وأبان أن المعونة عبارة عن 2000 ريال قيمة أضحية عيد الأضحى المبارك، و3000 ريال للحقيبة المدرسية، مشيرا إلى أن هذا العام هو الأول الذي يتم فيه صرف هذه المساعدة.

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