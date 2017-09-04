3 سبتمبر 2017 مـ / موافق 13 ذو الحجة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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خالد بن طلال يعلن تكفله بحج 8 مكفوفين ومرافقيهم

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – متابعات : ــ

أعلن الأمير خالد بن طلال أنه تكفل بنفقة حج 8 من المكفوفين بالإضافة إلى 8 من مرافقيهم، يحجون للمرة الأولى، وذلك بالتنسيق مع جمعية إبصار الخيرية.

وأوضح الأمين العام لجمعية إبصار سامي ساعاتي وفقاً لـ “الوطن”، أن الأمير خالد راعى في اختياراته الظروف الاقتصادية في اختيار الحجاج، وانتقى غير المقتدرين مالياً والذين شكل المال عائقاً لهم عن الوصول لحج بيت الله الحرام.

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