بعد استضافتهما للحج.. والدا جريح سوداني في الحد الجنوبي يزوران ابنهما بالطائف | صور

(أنحاء) – متابعات : ــ
قام وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، المشرف العام على برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة، الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد آل الشيخ، بالتوجيه بنقل الحاجة السودانية “سمية” وزوجها المستضافين ضمن البرنامج إلى محافظة الطائف لزيارة ابنهما الذي يتلقى العلاج في مستشفى القوات المسلحة.
وأوضح الأمين العام للبرنامج، عبدالله بن مدلج المدلج، أن التوجيه تضمن نقل والدي المصاب السوداني إلى محافظة الطائف برفقتهما سيارات خاصة حتى يطمئنا على ابنهما الذي أصيب في الحد الجنوبي خلال مشاركته مع قوات التحالف العربية لإعادة الشرعية في اليمن والعودة بهما بعد ذلك إلى مقر إقامتهما مع المستضافين.
من جهتهما، رفع والدا المصاب الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على استضافتهما في البرنامـج لأداء فريضـة الحج لهذا العام 1438 هــ، وللوزير آل الشيخ على تمكينهما من زيارة ابنهما والاطمئنان عليه، مشيدين بما يتلقاه ابنهما، وغيره من المصابين في المستشفى من خدمات صحية وطبية راقية.