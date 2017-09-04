الحج.. أين همم الرجال

بتاريخ سبتمبر 2, 2017

أيْ بُنَيَّ..لا تضيع وقتك في محاولة إقناع الحاسد والحاقد والمغرض والمرتزق بأنك شخص جيد..لأن هؤلاء لن يروا إلا