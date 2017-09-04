4 سبتمبر 2017 مـ / موافق 13 ذو الحجة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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الحج.. أين همم الرجال

بتاريخ الرأي ،كتاب أنحاء

سؤال: هل للحج الأكبر أي دور في خلق حوار أو عمل ينهض بأمتنا القابعة في ذيل كل القوائم الحضارية اليوم؟ والسؤال الأهم هل يحتمل الحج ذلك الدور؟ الإجابة هي نعم بالتأكيد. يأتي الناس من أقصى الأرض إلى أقصاها ليقبلوا أرض الحرمين، ولتهيم أرواحهم بتلك المناسك وفي المروتين!

لن أتحدث عن الحج كرافد اقتصادي، لكني سأحاول مناقشة أن تكون هذه الشعيرة العظيمة فرصة للحوار بين المسلمين، الحلقة الأضعف في هذا العالم. لا يجب استغلال الحج سياسيا من أي جهة، لكن يمكن تحقيق الاستفادة منه للجميع على الصعيد نفسه.. 

إنها مكة، وضيـائها.. بطحائها وشعابها ومناسكها وقداستها العريقة الراسخة، مهوى أفئدة مئات الملايين من البشر. إنها العاصمة المقدسة لهذه الأمة الكبرى، حيث يمكن أن يتشكل منها لأمتهم المفتتة حضورا جديدا ، لكن أين همم الرجال .

“يبلغ عدد الدول الإسلامية 57 دولة هي المنضوية تحت سقف منظمة التعاون الإسلامي،إلا أن هناك دولاً ذات غالبية من المسلمين وليست من أعضاء هذه المنظمة، هذه القائمة تضم جميع الدول الإسلامية سواءً كانت في المنظمة أم لا. ويمتد العالم الإسلامي على مساحة 32,000,000كم”.

عندما يختصر لك الحج كل هذه المساحات وكل هذه الأمم الموزعة على خارطة العالم من أقصاه إلى أقصاه، في حدود أم القرى، مكة المكرمة، فليس من الحكمة أن يتحول الأمر إلى أداء مناسك مجردة من معناها الأصلي ، وكفى. 

إن الحج اجتماع في أساس فكرته النبوية المحمدية (التجديدية)! ليس مجرد الوقوف على صعيد عرفات الطاهر..والاغتسال من خطيانا.

وكذلك الخطبة في يوم عرفة ليس حقيقيا أن تكون خطبة بمعناها التقليدي، فهي ليست كلمات وعظية تم عجنها بعجانة رسمية حكومية، بل هي خطاب عالمي يعمل على جمع كلمة المسلمين أيا كانوا، خطاب يحتمل الجميع ، ويحسن إلى الجميع.. 

البعض يظن النجاح يقتصر على عدم حدوث كوارث لا قدر الله، خلال تدافع الملايين في مساحات محدودة ووقت متزامن، وهذا صحيح، لكنه نجاح قصير النظر.. النجاح في الحج لا يجب أن يكون خدميا! 

بل النجاح في الحج يكمن فيما هو أهم وأبعد.. حيث مصير الأمة.. مستقبلها المظلم المجهول. 

ثم حين يلتقي مئات الآلاف، بل الملايين، ويشاهدهم مئات الملايين على صعيد واحد، فيجب أن يذكرنا هذا المشهد بأمتنا، بضرورة اتحادها، فالإلهام ليس في رجم الحصى بالحصى ، لكنه في التراصّ كتفا بكتف.. في وحدة الصف والكلمة التي لا يحققها شيء كاستيعاب التنوعات والتعددية والآراء المختلفة المتحاورة بقلوب صادقة، وأرواح حرة، ونيّات صافية. 

لكن متى؟ 

أقصد ، لكن أين همم الرجال..؟

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