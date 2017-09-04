الحج.. أين همم الرجال

حول الكاتب
قد ترغب أيضًا بقراءة
-
الحاقدونبتاريخ
أيْ بُنَيَّ..لا تضيع وقتك في محاولة إقناع الحاسد والحاقد والمغرض والمرتزق بأنك شخص جيد..لأن هؤلاء لن يروا إلا
-
بالحجّ يأتوك رجالاً!بتاريخ
إن النجاح الذي نشهده اليوم لحجّ هذا العام لهو نجاح جديد من نوعه يضاف لأرصدة آل سعود السابقة
-
بُعِث ليتمِّم مكارم الأخلاق...بتاريخ
الشماتة دناءة في النفس وخِسَّة في الطبع, تأباها النفوس السويِّة وتنبذها قيمنا وعاداتنا العربية الأصيلة, حتَّى قبل الإسلام
-
مقاصل التخوين لا تصنع وطنًا...بتاريخ
لا يصعب على متابع الرأي العام الخليجي عامة والسعودي خاصة ، ملاحظة حجم التجاذبات ، والاستقطابات ، والأزمات