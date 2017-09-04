4 سبتمبر 2017 مـ / موافق 13 ذو الحجة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | مقطع متداول لجثامين بالمسجد الحرام استعدادًا للصلاة عليهم.. بينهم حجاج توفوا بإحرامهم

بتاريخ أنحاء الوطن ،فيديو

(أنحاء) – متابعات : ــ

أظهر مقطع فيديو اصطفاف عدد من الجثامين في المسجد الحرام استعداداً للصلاة عليهم أمس (الأحد)، بينهم حجاج توفوا وهم يرتدون ملابس الإحرام.

وأدى المصلون بالمسجد الحرام صلاة الجنازة على المتوفين فجر أمس، فيما قال بعض متداولي الفيديو أن المحرمين توفوا يوم عرفة.

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