4 سبتمبر 2017 مـ / موافق 13 ذو الحجة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | تكسير بيض وقطع يد بالسكين بإحدى فعاليات العيد بالأحساء.. ومنتقدون: عنف وإهدار للنعمة

بتاريخ شبكات اجتماعية ،فيديو

(أنحاء) – متابعات : ــ

أثارت إحدى الفقرات الترفيهية في إحدى فعاليات عيد الأضحى المبارك في محافظة الأحساء، والتي حملت اسم فقرة “تكسير البيض”، انتقادات واسعة، كون ذلك يعد إهداراً النعمة.

وأظهر فيديو متداول للفعالية، اختيار القائمين عليها ثلاثة من الحضور ودعوتهم إلى تكسير البيض برؤوسهم، ليفوز بالمسابقة من يقوم بتكسير أكبر عدد من البيض.

وأبدى متداولو الفيديو غضبهم من الفقرة لاشتمالها على سلوك سيء قد يؤثر على الأطفال الحاضرين للفعالية، ويدعوهم لإهدار النعمة والعبث بها، مطالبين بضرورة محاسبة منظمي الفعالية.

كما انتقد متداولو الفيديو فقرة أخرى بنفس الفعالية، تضمنت خدعة بصرية لشخص يتظاهر بقطع يد آخر بسكين، مبينين أن مثل تلك الفقرات لا يجب أن تعرض أمام الأطفال.

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