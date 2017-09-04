4 سبتمبر 2017 مـ / موافق 13 ذو الحجة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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شرطة مكة توضح ملابسات اختفاء الشقيقتين في بحرة.. وتؤكد: لم يتم اختطافهما ويجري تحديد سبب تغيبهما

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – متابعات : ــ

أصدرت شرطة منطقة مكة المكرمة اليوم (الاثنين) بيانا أوضحت فيه ملابسات اختفاء الشقيقتين التي أكدت أنباء اختطافهما وفق شهادة أختهما الصغيرة، مؤكدة أن الفتاتين لم تتعرضا للاختطاف، وأن الأخت الكبيرة المختفية تعاني من تخلف عقلي.

وقال الناطق الإعلامي للشرطة، العقيد دكتور عاطي بن عطية القرشي، إنه إشارة لما تم تداوله بشأن اختفاء فتاتين من منزل والدهما بمحافظة بحرة وادعائه أنهما تعرضتا للاختطاف حسب ما ذكرت له ابنته البالغة من العمر (٨ سنوات)، جرى تكثيف البحث والتحري حال تلقي البلاغ من قبل الجهات الأمنية للوصول لهما وذلك لضمان سلامتهما وعدم تعرضهما للإيذاء.

وأوضح أنه فِي صباح هذا اليوم الاثنين حضر والدهما مصطحبا ابنتيه، وهما بحالة صحية جيدة، مضيفا أن ابنته الكبرى تعاني من تخلف عقلي وأحضر تقريرا طبيا يثبت حالتها.

وبيّن أنه جرى سماع أقوالهما واستُكملت إجراءات الضبط الجنائي لتحديد سبب تغيبهما، ولم يتضح مبدئياً من خلال الإجراءات الأولية تعرضهما لعملية اختطاف، وستتم إحالة القضية للنيابة العامة بحكم الاختصاص.

وكان والد الفتاتين ظهر في مقطع فيديو، أكد خلاله أنه تم العثور على ابنتيه وأنهما بصحة جيدة، فيما أكدت مصادر أن شخصا عثر عليهما تتمشيان في إحدى الحدائق.

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