4 سبتمبر 2017 مـ / موافق 13 ذو الحجة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“العمل”: توطين مكاتب تأجير السيارات.. قريبًا

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – متابعات : ــ

أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، اليوم (الاثنين)، عزمها الجاد على توطين قطاعات في المملكة، ذكرت منها مكاتب تأجير السيارات.

وأوضحت الوزارة أنها تسعي إلى توطين قطاعات في المملكة، ومنها مكاتب تأجير السيارات وسائقي المركبات العاملة عبر شركات التوجيه، لزيادة فرص العمل لأبناء الوطن.

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