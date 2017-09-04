فيديو وصور | أمير نجران يعزي أسرة مواطن توفي مع طفليه في حريق الفيصلية

(أنحاء) – متابعات : ــ
واسى أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أسرة المواطن علي بن أحمد الخبي، الذي توفي مع اثنين من أطفاله، إضافة إلى عاملتهم المنزلية في حريق نشب في منزلهم بحي الفيصلية.
كما اطمأن أمير نجران على صحة المصابين الخمسة في الحادثة، وهم زوجة المتوفى وبقية أطفاله.
من جهته، عبر والد المتوفى عن شكره لأمير المنطقة على تعازيه، وعلى لفتته الإنسانية، داعياً الله أن يرزقه الأجر والمثوبة، وأن يجعل سعيه في موازين حسناته.
كان الأب وطفلاه قد لقوا مصرعهم في الحريق الذي اندلع بمنزلهم صباح أمس، وأصيب خمسة آخرون نتيجة استنشاق الدخان الذي أحدثه الحريق.
1️⃣#عاجل #فيديو #يحدث_الآن
أمير #نجران يواسي أسرة المواطن علي بن أحمد الخبي، الذي توفي واثنين من أطفاله في حادثة حريق بمنزلهم. pic.twitter.com/kYF22sDfu0
— إمارة منطقة نجران (@emara_najran) September 4, 2017
2️⃣#عاجل #فيديو #يحدث_الآن
أمير #نجران يواسي أسرة المواطن علي بن أحمد الخبي، الذي توفي واثنين من أطفاله في حادثة حريق بمنزلهم. pic.twitter.com/2ff4P8UNrN
— إمارة منطقة نجران (@emara_najran) September 4, 2017