فيديو وصور | أمير نجران يعزي أسرة مواطن توفي مع طفليه في حريق الفيصلية

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أمير #نجران يواسي أسرة المواطن علي بن أحمد الخبي، الذي توفي واثنين من أطفاله في حادثة حريق بمنزلهم. pic.twitter.com/kYF22sDfu0

— إمارة منطقة نجران (@emara_najran) September 4, 2017