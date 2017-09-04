4 سبتمبر 2017 مـ / موافق 13 ذو الحجة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | فيلم قصير يوثق مشاعر الحجاج بين لحظات الدموع والفرح.. ويحظى بتداول واسع

بتاريخ أنحاء الوطن ،فيديو

(أنحاء) – متابعات : ــ

وثقت مؤسسة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز الخيرية “مسك الخيرية”، أداء ضيوف الرحمن مناسك الحج لعام 1438هـ في فيلم امتزجت فيه روحانيات العبادة ودموع السائلين في جميع المشاعر المقدسة.

وأظهر الفيلم الذي تجاوزت مدته 4 دقائق، وحفلت خلفيته الصوتية بالتلاوات القرآنية والأدعية، حجاج بيت الله الحرام وهم في مشعر جبل عرفات يهيمون بوجوههم نحو السماء بعيون تملأها الدموع طالبين رحمة الله وغفرانه.

وأبان الفيلم قوات الحج وهي تؤدي دورا أكثر من رائع وهم يمدون يد العون ويسقون الماء لعجوز، ويساعدون الأطفال والنساء، حيث امتزجت فرحة الحجاج بأداء مناسكهم بكل يسر مع فرحة الجنود بنجاحهم في أداء مهامهم في خدمة ضيوف الرحمن.

وخُتم الفيلم بتوثيق المتابعة الشخصية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد، للتأكد من أداء ضيوف الرحمن مناسك الحج بكل يسر.

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