4 سبتمبر 2017 مـ / موافق 13 ذو الحجة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | شاهد كيف تعامل خالد الفيصل مع مصور تمنى التقاط “سيلفي” معه

بتاريخ أنحاء الوطن ،شبكات اجتماعية ،فيديو

(أنحاء) – متابعات : ــ

كشف مقطع فيديو لأمير منطقة مكة المكرمة ومستشار خادم الحرمين، الأمير خالد الفيصل، عن مدى لطفه في تعامله مع المصور علي آل حاضر الذي طلب التقاط سيلفي معه.

وأظهر المقطع المصور، الذي نشره المصور علي على حسابه بـ”تويتر”، الأمير خالد الفيصل وهو يساعده على وضعه في وسط الصورة ليلتقط معه “سيلفي”، ليعبر علي عن أن هذا الأمر هو أمنية له وتحققت.

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