فيديو | شاهد كيف تعامل خالد الفيصل مع مصور تمنى التقاط “سيلفي” معه

(أنحاء) – متابعات : ــ
كشف مقطع فيديو لأمير منطقة مكة المكرمة ومستشار خادم الحرمين، الأمير خالد الفيصل، عن مدى لطفه في تعامله مع المصور علي آل حاضر الذي طلب التقاط سيلفي معه.
وأظهر المقطع المصور، الذي نشره المصور علي على حسابه بـ”تويتر”، الأمير خالد الفيصل وهو يساعده على وضعه في وسط الصورة ليلتقط معه “سيلفي”، ليعبر علي عن أن هذا الأمر هو أمنية له وتحققت.
رزقني الله بأمنية اخرى #سيلفي مع امير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الامير/ خالد الفيصل#رجال_الأمن#حج1438 #السعودية_ترحب_بالعالم pic.twitter.com/WbLRFbmQHx
— علي آل حاضر (@ALI_N8) September 3, 2017