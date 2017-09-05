أبناء وبنات المملكة يدًا بيد لخدمة ضيوف الرحمن

(أنحاء) – الشيماء عبدالعزيز : ــ
في بادرة لاتُعتبر الأولى من نوعها ولكنها الأولى لوزارة الحج خصوصًا بعد انطلاق برنامج “كن عونًا ” التطوعي ودعمًا من وزير الحج الدكتور محد صالح بن طاهر بنتن.
وسخر الكثير من الشباب والشابات من مختلف مناطق المملكة خدماتهم وخبراتهم الميدانية والطبية والارشادية لخدمة حجاج بيت الله الحرام وذلك بتقديم الرعاية الطبية والتمريضية تعاونًا مع جامعة أم القرى وطلابها بكليه الطب، حيث بدأ البرنامج عبر المنصة الرسمية وانتهى بنهاية شهر ذي القعدة بأكثر من ٣٠٠٠ متطوع و ٢٤ فريق تطوعي.
كما أوضح المدير التنفيذي للبرنامج الأستاذ هاني أبو السعود أنه تم اختيار مايقارب 285 متطوع و 6 فرق تطوعية موزعين بين المشاعر ومراكز تفويج الحجاج وصالة الحجاج بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة وميناء جدة الإسلامي ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، فيما بدأ الفريق التطوعي أعمالة الميدانية مابين إرشاد وسقيا وتوزيع الهدايا الحجيج و تبريد الجو بمرشات مائيه هوائية طوال الفترة السابقة والحالية على قدمٍ و ساق؛ وذلك تحت ظل وإشراف وكيل وزارة الحج و العمره وتوجيهاتهم لكافة القطاعات بالوزارة لإنجاح هذا البرنامج وتسخيره لخدمة ضيوف الرحمن.