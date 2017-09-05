ميناء جدة يتأهب لأولى رحلات مغادرة ضيوف الرحمن

(أنحاء) – جدة : ــ
رفع مدير عام ميناء جدة الاسلامي عبدالله بن عوّاد الزمعي أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله -، ولولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله -، بمناسبة نجاح موسم الحج هذا العام.
واشار الزمعي بان هذا النجاح تم بفضل الله ثم بفضل الجهود العظيمة التي قدمتها جميع القطاعات الحكومية بمتابعة مستمرة من مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة ريئس لجنة الحج المركزية صاحب السمو الملكي الامير خالد الفيصل مشيرا الى ان الخبرة التراكمية الكبيرة للمملكة قيادة وشعبًا في إدارة هذه المناسبة الدينية الكبيرة بكل احترافية واقتدار كان محط إعجاب وإشادة جميع حجاج بيت الله الحرام وقادة الدول الإسلامية والذي وثقته عيون الحجاج الممتنة لكرم الضيافة وحسن الاستقبال والترحيب، قبل أن توثقه عدسات الإعلام وتنقل للعالم أروع الصور والمواقف الإنسانية الرحيمة النابعة من تعاليم الإسلام السمحة مما يسر على الحجاج التفرغ لأداء هذه العبادة بعيدًا عن أي شعارات سياسية أو طائفية أو حزبية مغرضة.
وقدم الزمعي شكره وتقديره لجميع زملائه من الكوادر العاملة بخدمة استقبال وتوزيع الحجاج مشيرا الى ان ميناء جدة الإسلامي سخر كل إمكاناته البشرية والمادية لاستقبال وتوديع الحجاج، وتسهيل إجراءات القدوم والمغادرة لهم، وتوفير أقصى درجات السلامة والأمان فيما يتعلق بالسفن الناقلة لهم، وذلك بتطبيق المعايير الدولية في هذا الجانب بالاضافة الى تسريع عمليات مناولة البضائع بالنسبة للتجار وخاصة المواد الغذائية والتموينية؛ لتغطية احتياجات السوق المحلي من تلك السلع في هذا الموسم المهم، ولتلبية متطلبات ضيوف الرحمن من الحجاج حيث بلغ عدد الحجاج الواصلين عبر. ميناء جدة الاسلامي 14827 حاج وصلوا عبر 18 رحلة وتم استقبال 933.238 طن من الطنيات المتناولة خلال شهر اغسطس و379.344 حاوية تم مناولتها خلال الشهر المذكور بالاضافة الى 1.928.260 من المواشي المخصصة للاضاحي مبينا انه ستبدا غدا الأربعاء أولى رحلات المغادرة للحجاج الذين وصلوا عبر ميناء جدة الاسلامي .