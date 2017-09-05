5 سبتمبر 2017 مـ / موافق 14 ذو الحجة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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انفصام شخصية

بتاريخ الرأي ،كتاب أنحاء

يتبادلون الرسائل الدينية المكثفة عن الدين وعن عشر ذو الحجة وهي تسع وليست عشر ومطلوب فيها العمل الصالح فقط، ويفعلون ذلك في رمضان وفي كل يوم جمعة وفي كل الأيام ، ومع اشراقة الصباح وعندما يأتي المساء، ولا أعرف ما نسبة التطبيق الفعلي لهذه الرسائل الدينية من قبل كاتبها وناسخها وموزعها  في ظل سلبيات اجتماعية نعيشها ونتجاهلها وكأنها لغيرنا لا لنا.

أقرأ الرسائل الدينية المكثفة صباحا ومساءً وأشفق على حالنا، وعلى النسبة الضئيلة من المصداقية وخاصة في الأدائية العملية ، واتساءل هل يمكن استثمار الوقت المهدر في أرسال الرسائل الدينية للقيام بإنجاز العمل الإيجابي؟، وهل نستطيع الانتقال من  التدين الشكلي بقراءة القران الكريم في المكاتب وتأدية صلاة الضحى وهي سنن إلى تأدية الواجب في المعاملات المجمدة تحت الصفر؟

موظفون وموظفات في عدة جهات يعانون فعلا من انفصام الشخصية لأنهم يعطلون مصالح البلاد والعباد ، ويهتمون بالسنن ورسائل التدين في الواتس بينما تسير المعاملات بين مكاتبهم سير السلحفاة وتستمر المعاملة عند الموظف بالأشهر وليست أسابيع ، والمدير العام بالكاد تشوفه من حجم المعاملات المركونة على مكتبة وتواريخ وصول المعاملات من أطراف البلاد لبعض الوزارات ثم عودتها من الوزارة التي تغط في سبات عميق خير دليل على حجم المعاملات المركونة، وعن مسافة لأزمنة المهدرة، وحجم الرسائل الدينية الموازية للفعل ورد الفعل حدث ولا حرج.

القيادات في هذه الوزارات وهذه الجهات إذا كانت تعلم معاناة الناس مع سلحفاة سير المعاملات فهذه كارثة وإذا كانت لا تعلم  فالمصيبة أعظم ، ولو تم حصر سير الرسائل الدينية مع سرعة سير المعاملات الرسمية لوجدنا مسافة كبيرة بين العقل الإنساني الطبيعي ومساحة المرض الاجتماعي” الانفصام” المتغلغل في حياتنا الاجتماعية من خلال حجم الرسائل الدينية الشكلية التي يتم تطبقيها جزئيا أو تجاهلها أو حذفها فورا من قبل المتلقي، ومع قياس الفوارق الزمنية بين السلحفاة والرسائل والمسافة الزمنية التي تستغرقها هذه الظواهر من المرسل والمتلقي وما ينتج عنها من هدر للوقت وضياع للمعاملات واستهلاك ديني ممل نستطيع تشخيص الحالة. 

بعض الموظفون والموظفات في الأرض يركزون على الرسائل الدينية الشكلية وما يصاحبها من طقوس ومظاهر خداعة تصل للاهتمام بالمظهر الخارجي على حساب الداخل الذي يفضحه ضياع المعاملات أو رفعها ناقصة بعد تأخيرها في الأدراج عدة أشهر دون مساءلة من الرئيس المشغول بالرسائل الدينية!!!!

لن أضرب أمثلة على قدرة الموظفين على توزيع الرسائل الدينية ، وممارسة سنن قراءة القرآن وصلاة الضحى مع ترك الواجبات، فمن لديه مراجعات يومية يعرف حجم المعاناة الفعلية ويعرف أن موظف صغير ممكن يعطل مشروعا كبير ، ويعرف أن ما يجري من ممارسات عملية يومية تسيئ للدين الإسلامي الحنيف ، ويعرف أن صوته المبحوح غير مجد مع هذه العينات من الموظفين والموظفات ، وإن ما يجري في شرق البلاد وغربها من تأخير المعاملات المتكدسة يجري بنفس النوتة ونفس العازفين على وتر الرسائل الدينية في بقية الجهات الأصلية والفرعية ، الشيء المفجع تلك العقلية التي يعيشها مسئولي بعض الوزارات عندما قلت لأحدهم تخلصوا من المركزية ومن تكدس العاملات بمنح الصلاحيات لمسئولي وزارتكم في أطراف البلاد بدلا من القرار الفردي التعسفي وحماية للناس من هذه التكدس وهذا التأخير فرفض الفكرة مكتفيا بالرسائل الدينية، وقلت لمسئول أخر نفس الكلام فقال جعلك سالم وأتفق معي في ضيقه وحنقه من انشغال الموظفين بتبادل الرسائل الدينية، ثم أدار ظهره لي وبدأ يرسل مثلهم.!!!!.

بعض الوزارات يجب أن تتخلص من المركزية بمنح المناطق مساحة كبيرة من الصلاحيات، وتوزيع المعاملات المتكدسة على المتسدحين والمتبطحين في مكاتبهم بدون عمل يومي، وعلى الوزارات  تعيين متحدثين رسميين قادرين على التواصل، ومتمكنين من أدواتهم، والمهم أن يبدأ الوزراء في تغيير يعض القيادات الغير قادرة على مواكبة التحول الوطني 2020 والرؤيا السعودية 2030  والتخلص من الجمل بما حمل من رسائل دينية شكلية ومن ممارسات دينية على حساب العمل والأهم التخلص من عقوبة تأخير حقوق الناس.

همسة

في دراسة أجراها معهد جالوب الأمريكي، أظهرت النتائج أن العرب من أكثر الشعوب تديناً مقارنة ببقية الشعوب ، وفى نفس الوقت، احتل العرب الصدارة في تعاطي الفساد والرشوة والتحرش الجنسي والغش والنصب والتزوير….”التدين الشكلي يؤدي للانحراف العلني”…… هل نحن مستنسخين من شخصية تارتوف؟.

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