مركز الاعتدال : معرض لتعريف الحجاج بالدور السعودي في نشر الوسطية ومكافحة التطرف

(أنحاء) – جدة : ــ
اختار مركز الامير خالد الفيصل للاعتدال ان يودع حجاج بيت الله الحرام بتعريفهم بجهود السعودية في تعزيز منهج الاعتدال والوسطية ومكافحة الفكر المتطرف، وذلك من خلال معرض اقامه المركز في صالات مطار الملك عبدالعزيز الدولي منفذ مغادرة الحجاج إلى بلدانهم.
وأوضح الدكتور الحسن ال مناخرة المشرف العام على مركز الامير خالد الفيصل للاعتدال “ان المعرض ينقل حقيقة المنهج السعودي المعتدل والوسطي والذي لمسه الحجاج من خلال تواجدهم في الأراضي السعودية، كما يبرز دور المملكة في نشر هذا الغطر ومكافحة التطرف، وسيتم توزيع برشورات تحوي معلومات عن الاعتدال لتعريف الحجاج وتأكيد ذلك، ونقل هذا الفكر والمشهد إلى بلدانهم ” مشيرا الى أن “المعرض بدء اعماله يوم أمس ويستمر لعدة أيام “.
واشار ال مناخرة إلى ” ان المركز يهدف من خلال مختلف جهودة التي يعمل عليها إلى رفع وعي المجتمع تجاه الأفكار الضارة بكيانه واستقراره كالارهاب والتطرف والغلو بكافة أشكاله،وتعزيز قيم الاعتدال وروح الانتماء الوطني لدى أفراد المجتمع،إبراز الصورة الحقيقة للمملكة في الخارج “.
يشار إلى أن مركز الامير خالد الفيصل للاعتدال استطاع أن يحقق نجاحات كبيرة وتأثيرا دفعت إلى تحويله في غضون سنوات معدودة من كرسي بحثي في جامعة الملك عبدالعزيز في جدة إلى مركز متخصص في مجاله وناشط يقدم مبادرات وروئ وافكار ويعمل على تحقيقها على أرض الواقع سواء من خلال أعماله مباشرة او من خلال عقد شراكات مع مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة في البلاد.