أنت تتصفح:الرئيسية»أنحاء الوطن»قصة إنقاذ رجل أمن أصيب بوعكة خلال أداء مهامه في الحج.. ترويها متطوعة بفريق “غوث”
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