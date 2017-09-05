5 سبتمبر 2017 مـ / موافق 14 ذو الحجة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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جندي بحرس الحدود عاش يتيماً بعدما استشهد والده ولحق به بعد 24 عاماً

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – متابعات : ــ

استشهد أمس (الإثنين) الجندي بقطاع حرس الحدود بمنطقة جازان عبدالله شراحيلي، متأثراً بإصابته التي تعرض لها قبل ثلاثة أسابيع خلال مواجهات مع عناصر حوثية بقطاع العارضة، فيما سيشيع جثمانه عصر اليوم (الثلاثاء) من جامع قرية الجعدية بمحافظة أحد المسارحة.

وبّينت مصادر وفقاً لـ”سبق”، أن الشهيد شراحيلي عاش منذ ولادته يتيماً بعد استشهاد والده قبل نحو 24 عاماً خلال دفاعه عن الوطن أيضاً، وكان عمره وقتها لا يتجاوز 9 أشهر، مشيرةً إلى أنه جرى تعيين الراحل بعد تخرجه من الثانوية العامة مكان والده بقطاع حرس الحدود.

ولفتت إلى أن شراحيلي لحق بوالده بعدما أصيب مع عدد من زملائه في مواجهات وقعت مؤخراً بقطاع العارضة، نقل على إثرها إلى أحد مستشفيات الرياض قبل أن تتوفاه المنية وينقل في طائرة خاصة مع ذويه إلى مطار جازان.

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