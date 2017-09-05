5 سبتمبر 2017 مـ / موافق 14 ذو الحجة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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كوريا الجنوبية تتحدى جارتها الشمالية بـ”الذخيرة الحية”

بتاريخ أنحاء العالم

(أنحاء) – متابعات : ــ

أعلنت البحرية الكورية الجنوبية أنها أجرت، الثلاثاء، مناورات ضخمة بالذخيرة الحية لتحذير بيونغيانغ من الإقدام على أي استفزاز في البحر، وذلك بعد يومين على التجربة النووية السادسة والأقوى على الإطلاق.

وقال قائد المجموعة الحربية البحرية الـ13، الكابتن شوي يونغ-شان، في بيان إنه “إذا قام العدو بأي استفزاز فوق سطح الماء أو تحت الماء فسنرد فورا لدفنهم في البحر”.

وأوضح البيان أن المناورات جرت في بحر الشرق، الذي تطلق عليه طوكيو اسم بحر اليابان، وشاركت فيها قطع بحرية عدة بينها خصوصا الفرقاطة غانغوون، البالغة زنتها 2500 طن، وسفينة دورية زنتها ألف طن وسفن قاذفة لصواريخ موجهة زنة الواحدة منها 400 طن.

واختبرت كوريا الشمالية، صباح الأحد، قنبلة نووية قالت إنها قنبلة هيدروجينية مصغرة يمكن تحميلها على صاروخ باليستي، ما أثار تنديدا دوليا قويا.

وصباح الاثنين، أجرت سول مناورات عسكرية بالذخيرة الحية شملت إطلاق صواريخ باليستية في محاكاة لهجوم على موقع للتجارب النووية في كوريا الشمالية.

وقالت رئاسة الأركان المشتركة في سول إن الصواريخ البالستية أصابت أهدافها في بحر الشرق، الاسم الذي تطلقه كوريا الجنوبية على بحر اليابان، وأضافت أن التدريبات “أجريت كتحذير قوي” إلى الشمال.

ونقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) عن رئيس الأركان المشتركة أن مدى الأهداف، التي شملتها المناورات يعادل مدى موقع بونغيي-ري للتجارب النووية في شمال شرق كوريا الشمالية.

كما أعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية أنها تعزز من دفاعاتها الوطنية، عبر عدة وسائل من بينها نشر المزيد من الأنظمة الأميركية الدفاعية المضادة للصواريخ المعروف باسم “ثاد”.

والاثنين، أبلغ الرئيس الأميركي دونالد ترامب نظيره الكوري الجنوبي، مون جاي-إن، أن واشنطن عازمة على الموافقة على بيع سول أسلحة بقيمة “عدة مليارات من الدولارات”، كما اتفق الرئيسان على إلغاء سقف القدرة الصاروخية لكوريا الجنوبية، والتي كانت تمنع سول من حيازة أي صاروخ باليستي يزيد وزن رأسه الحربي عن 500 كيلوغرام.

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