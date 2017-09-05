5 سبتمبر 2017 مـ / موافق 14 ذو الحجة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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شرطة الرياض تضبط شخصاً أطلق النار على مبنى المحكمة العامة بالأفلاج

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – متابعات : ــ

تمكنت شرطة منطقة الرياض من ضبط شخص متهم في عدة قضايا إشهار سلاح وإطلاق نار، ما تسبب في إصابة بعض الأشخاص، إضافة إلى قيامه بإطلاق النار على مبنى المحكمة العامة بمحافظة الأفلاج.

وذكر المتحدث الإعلامي في شرطة المنطقة أنه وبعد وضع الجاني تحت الرصد الأمني تم تحديد مكان إقامته وإعداد الخطط والتدابير الكفيلة بضبطه وتحييد خطره.

وأضاف أنه تم إيقافه وإشعار فرع النيابة العامة بالمنطقة لإكمال اللازم نظاماً حسب الاختصاص تمهيدا لتقديمه للعدالة.

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