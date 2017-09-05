5 سبتمبر 2017 مـ / موافق 14 ذو الحجة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“الرقابة والتحقيق”: رصدنا تغيب 1500 موظف عن مرابطة الحج.. و4 ملاحظات على شركات حجاج الداخل

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – متابعات : ــ

قالت هيئة الرقابة والتحقيق إنها رفعت بأسماء 1500 موظف حكومي للوزير المختص تغيبوا عن مرابطة الحج لهذا العام 1438هـ، كما رفعت بـ4 ملاحظات عن شركات حجاج الداخل.

وأوضح مدير المتابعة المتحدث الرسمي باسم الهيئة محمد المجلي، وفقاً لـ”المدينة”، أن مفتشي الهيئة الميدانيين وهم 857 مفتشاً بينهم 40 مفتشة، نفذوا 841 جولة منذ الأول من شهر ذي الحجة وحتى يوم 12 منه، شملت جميع الجهات الحكومية والأهلية المشاركة في الحج والمنافذ الجوية والبحرية والبرية، ومؤسسات الطوافة وشركات حجاج الداخل.

وأضاف متحدث الرقابة والتفتيش أن الملاحظات التي رصدت على شركات حجاج الداخل تضمنت: احتكارها لدورات المياه العامة وقصرها على حجاجها، وتكدس الحجاج في المخيمات، وتدني مستوى النظافة، وتدني الخدمات المقدمة للحجاج.

وأكد المجلي نجاح حج هذا العام، حيث لم يحدث ما يخل بأمن الحج، مشيراً إلى انضباط موظفي الدولة هذا العام رغم تغيب نسبة ضئيلة منهم، مستدركاً بأن أي عمل إنساني لابد أن يكتنفه القصور.

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