5 سبتمبر 2017 مـ / موافق 14 ذو الحجة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | شاهد شابان يوثقان النهاية المؤلمة لاستعراضهما المتهور بالسيارة

بتاريخ شبكات اجتماعية ،فيديو

(أنحاء) – متابعات : ــ

وثق شابان النهاية التي تعرضا لها أثناء استعراض أحدهما المتهور بسيارته على أحد الطرق، حيث قاد السيارة بسرعة كبيرة قبل أن يتعرض لحادث.

وأظهر مقطع الفيديو شاباً يقود سيارته بسرعة كبيرة ويتجاوز السيارات فيما يقوم زميله بتصويره، قبل أن يفاجأ بسيارة أمامه فشل في تفاديها بعد فقدانه السيطرة على مركبته، ليصطدم بها.

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