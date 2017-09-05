5 سبتمبر 2017 مـ / موافق 14 ذو الحجة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | حادث أليم لسيارة عائلية على طريق الرين بسبب عدم وضوح الطريق يدفع الجهات المختصة للتدخل

بتاريخ أنحاء الوطن ،فيديو

(أنحاء) – متابعات : ــ

تسبب عدم وجود علامات إرشادية على تقاطع طريق الملك سلمان مع طريق الرين باتجاه بيشة في وقوع حادث مروع لسيارة عائلية، فيما تدخلت السلطات المختصة لإصلاح الخطأ.

وأظهر مقطع فيديو حجم الضرر الذي وقع على سيارة عائلية كانت قادمة على طريق الملك سلمان مع طريق الرين ومتجهة باتجاه مخرج بيشة، حيث تسبب عدم وضوح انقطاع الطريق الذي ينقسم حينها إلى اتجاهين يمينا ويسارا في وقوعها في التراب أماماً، ومن ثم انقلابها.

فيما تفاعلت الجهات المختصة مع الحادث، لتتم معالجة عيوب تقاطع طريق الملك سلمان مع طريق الرين بوضع عيون قطط ومصدات توضح انقطاع الطريق، مؤكدين إجراء تحقيقات عاجلة لمحاسبة المهندس المختص الذي قام بتصميم الطريق وتسبب في الحادث المؤلم.

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