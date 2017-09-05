فيديو | حادث أليم لسيارة عائلية على طريق الرين بسبب عدم وضوح الطريق يدفع الجهات المختصة للتدخل

(أنحاء) – متابعات : ــ
تسبب عدم وجود علامات إرشادية على تقاطع طريق الملك سلمان مع طريق الرين باتجاه بيشة في وقوع حادث مروع لسيارة عائلية، فيما تدخلت السلطات المختصة لإصلاح الخطأ.
وأظهر مقطع فيديو حجم الضرر الذي وقع على سيارة عائلية كانت قادمة على طريق الملك سلمان مع طريق الرين ومتجهة باتجاه مخرج بيشة، حيث تسبب عدم وضوح انقطاع الطريق الذي ينقسم حينها إلى اتجاهين يمينا ويسارا في وقوعها في التراب أماماً، ومن ثم انقلابها.
فيما تفاعلت الجهات المختصة مع الحادث، لتتم معالجة عيوب تقاطع طريق الملك سلمان مع طريق الرين بوضع عيون قطط ومصدات توضح انقطاع الطريق، مؤكدين إجراء تحقيقات عاجلة لمحاسبة المهندس المختص الذي قام بتصميم الطريق وتسبب في الحادث المؤلم.
تنبيه للقادمين من الرياض باتجاه أبها عن #طريق_الرين عند مخرج #بيشة
Cc @SaudiTransport
للاطلاع والاصلاح ومحاسبة المهندس المسؤول عن هذا المخرج pic.twitter.com/jLuE9Os4LM
— طرق الرياض (@Ruh_Rd) September 2, 2017
2️⃣ تم معالجة عيوب التقاطع بوضع عيون قطط ومصدات (عبر @salemAl46257858)
وما زلنا ننتظر محاسبة المهندس الذي قام بتصميم الطريق وتسبب بحادث مؤلم pic.twitter.com/NVsUvC7hw1
— طرق الرياض (@Ruh_Rd) September 4, 2017