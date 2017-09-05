فيديو | حادث أليم لسيارة عائلية على طريق الرين بسبب عدم وضوح الطريق يدفع الجهات المختصة للتدخل

تنبيه للقادمين من الرياض باتجاه أبها عن #طريق_الرين عند مخرج #بيشة

Cc @SaudiTransport

للاطلاع والاصلاح ومحاسبة المهندس المسؤول عن هذا المخرج pic.twitter.com/jLuE9Os4LM

— طرق الرياض (@Ruh_Rd) September 2, 2017