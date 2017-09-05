5 سبتمبر 2017 مـ / موافق 15 ذو الحجة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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إلى روسيا مرة أخرى يابن سلمان!

بتاريخ الرأي ،كتاب أنحاء

ذهبتَ إلى روسيا سابقا لحل بعض الأمور التي لا يحلّ فيها سواكم.. أما الآن فسنذهب إلى روسيا لأمرٍ آخر..

هكذا شهدتم بأنفسكم..

إنني أتحدث عن محمد بن سلمان نفسه.

وعلى بطولات نسور منتخبنا السعودي..

متى ارتاح بن سلمان من الحج وكيف حضر هذه المبارزة؟؟

ضحكته وصرخات الشعب السعودي تختصر كل هذا الحب والوفاء لّلون الأخضر..

مالذي فعله فهد المولد والمعيوف؟

لقد هزمنا كمبيوتر اليابان..

كنا نحتاج هذا الفرح..

كنا نحتاج هذا الصراخ العالي والتصفيق بصوت لا متناهي..

قد تضيع الكلمات ونحاول التقاطها كما التقط المعيوف كرات اليابانيين..

وقد يكون التسديد مباركاً من الله كم سدد فهد في وجوه هؤلاء اليابانيين..

لقد فازت السعودية ودهست على كل أجهزة اليابان…

مرحبا بروسيا والكافيار …

مرحبا بكأس العالم..

لقد وصلنا لكأس العالم

شكراً فهد ..

وشكرا ومبروك محمد بن سلمان.

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