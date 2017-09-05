5 سبتمبر 2017 مـ / موافق 15 ذو الحجة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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موبايلي تهنئُ وزير الاتصالات وتقنية المعلومات ومحافظ الهيئة للنجاحاتِ المُحققةِ في موسم الحج

بتاريخ الشركات

(أنحاء) – ناصر الحسن : ــ

هنأت شركة اتحاد اتصالات موبايلي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة، ومحافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور عبدالعزيز بن سالم الرويس، على النجاحات المحققة في موسم الحج لهذا العام، والتي تماشت مع الخطط والرؤى التي وضعتها رؤية المملكة 2030 تجاه قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.

وشكر الرئيس التنفيذي لشركة موبايلي المهندس أحمد أبو دومة،  وزيرَ الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحة، ومحافظَ هيئة الاتصالات المعلومات وتقنية الدكتور عبدالعزيز الرويس قائلاً “أشكرهما على جهود الجهتين في موسم الحج وعلى دعمهما لشركات الاتصالات بالتوجيه والمتابعة والدقّة وحرصهما على استمرارية الأعمال مما زاد من تظافر الجهود المبذولة بتكاتف القطاعين الحكومي والخاص بما انعكس على إضافة مزيجٍ فريدٍ من نوعِهِ في خدمة ضيوف الرحمن في موسم الحج للعام الحالي”.

وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة موبايلي “إنَّ شرفَ العمل في موسم الحجِّ لهذا العام يمتدُّ لنعمل في موبايلي على خطط الموسم المُقبلِ من الآن لنحقَّقَ ما تتطّلع إليه وزارةُ وهيئةُ الاتصالاتِ وتقنيةِ المعلوماتِ لخدمة ضيوف الرحمن في كلِّ عام”.

يُذكر أن موبايلي قدّمت خلال موسم الحجِّ عددًا من الخدماتِ المتعلقةِ بالمسؤولية الاجتماعية من خلال رعايتها للحملة الإعلامية “الحج رسالة سلام” وقدّمت عددا من الهدايا التي تلبي احتياجاتِ ضيوف الرحمن كحقائب الأمتعة، ومياه الشرب، ومظلات الشمس، والخدمات المرتبطة بالبياناتِ المجانيّة على شرائح الحج أو من خلال شبكاتها غير السلكية «الواي فاي» وكذلك من خلال الاتصالات الدولية المخفضة.

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