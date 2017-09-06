5 سبتمبر 2017 مـ / موافق 15 ذو الحجة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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محمد بن راشد مباركاً للأخضر: منتخب يستحق تمثيل العرب

بتاريخ رياضة

(أنحاء) – متابعات : ــ

وجّه نائب رئيس دولة الإمارات حاكم إمارة دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم التهنئة للجماهير السعودية على صعود المنتخب إلى نهائيات كأس العالم 2018 بروسيا بعد فوزه اليوم على اليابان بهدف مقابل لا شيء.

وكتب الشيخ محمد على حسابه بـ “تويتر”: “ألف مبروك صعود رجال المملكة .. رجال سلمان لمونديال ٢٠١٨ . منتخب يستحق أن يمثل العرب ..ألف مبروك لخادم الحرمين الشريفين وللشعب السعودي الحبيب”.

ولقيت التغريدة تفاعلا كبيرا من الجماهير السعودية المنتشية بالفوز التاريخي الذي حمل منتخبها إلى كأس العالم بعد غياب دورتين سابقتين.

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