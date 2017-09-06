6 سبتمبر 2017 مـ / موافق 15 ذو الحجة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | شاهد زيارة الأمير الوليد بن طلال لرئيس الشيشان

بتاريخ أنحاء العالم ،فيديو

(أنحاء) – متابعات : ــ

قام الأمير الوليد بن طلال آل سعود، بزيارة رئيس جمهورية الشيشان الروسية، رمضان قديروف، وبحثا خلالها التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وغرّد الرئيس الشيشاني على حسابه الرسمي عبر “إنستجرام”: “يزورني أخ عزيز، الأمير السعودي، الوليد بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود.. هو كان قد قطع لي وعدا خلال لقاءاتنا السابقة بأن يزور الشيشان، وها هو يفي بوعده”.

وأضاف قديروف: “لقد بحثنا مسائل التعاون الاقتصادي بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الشيشان”، مشيرا إلى أن “هذه الزيارة هي استمرار لتلك العلاقات الودية التي توثقت بيني وبين ولي العهد محمد بن سلمان”، على حد قوله.

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